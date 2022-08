Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht

Ecklingerode (ots)

In der Zeit vom 2. August 9 Uhr zum 3. August 10.30 Uhr besprühten Unbekannte die Schutzhütte "Brehmeaue" am Kolonnenweg zwischen Ecklingerode und Wehnde. Sie brachten mit schwarzer Sprühfarbe vier Symboliken (Runen, Hakenkreuze) verfassungswidriger Organisation an der Hütte an. Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können. Wer hat den oder die Täter im Bereich des Tatorts beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631 960 entgegengenommen.

