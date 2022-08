Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rehbock löst Auffahrunfall aus

Arenshausen (ots)

Um 2.20 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Landstraße von Arenshausen in Richtung Gerbershausen. Vor dem vorausfahrenden Pkw querte ein Rehbock die Fahrbahn, so dass dieser eine Gefahrenbremsung einleitete. Das bemerkte der Fahrzeugführer des nachfolgenden Fahrzeugs zu spät. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Autos, wobei das hintere derart beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste. Das Tier wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

