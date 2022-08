Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse aus Auto gestohlen

Breitenworbis (ots)

Aus einem Audi, der im Grünen Weg abgestellt war, entwendeten bisher unbekannte Täter eine Geldbörse. Der oder die Täter schlugen hierzu eine Fensterscheibe der Beifahrerseite ein, um so an das Portemonnaie zu gelangen. In diesem befanden sich neben Ausweisdokumenten und Geldkarten auch Bargeld. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

