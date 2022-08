LPI-NDH: Berauscht und ohne Pflichtversicherung unterwegs

Nordhausen - Herreden (ots) - Ein 33-jähriger Mercedesfahrer befuhr gestern Abend um 22 Uhr die Kreisstraße 20 von Nordhausen kommend in Richtung Herreden. Ein Reh überquerte plötzlich die Straße, sodass der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Reh noch vor Ort erlöst werden. Am Mercedes entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

