Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheiben eingeschlagen

Harztor (ots)

Unbekannte zerstörten am Mittwoch, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr, die Seitenscheibe und Heckscheibe eines VW Passat. Das Auto stand auf einem Wanderparkplatz zwischen Rotheshütte und Sophienhof. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zwischen 13.30 und 15 Uhr stahlen Unbekannte auf einem Parkplatz an der Dorfstraße in Harzungen aus einem, vermutlich unverschlossenen, Renault Traffic, eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten. Möglicherwiese handelten hier der oder dieselben Täter wie auf dem Wanderparkplatz.

