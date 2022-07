LPI-NDH: Feld abgebrannt

Leinefelde (ots) - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr bis in die zurückliegende Nacht An der Schwellenbeize. Gegen 22.50 Uhr war es beim Verladen auf dem Gelände einer Speditionsfirma zum Austritt einer flüssigen Substanz gekommen. Ein 29-jähriger Lkw Fahrer wollte nachschauen und kam dabei in Kontakt mit der Flüssigkeit. Infolgedessen rötete sich sein Arm ...

