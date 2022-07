Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Mühlhausen (ots)

Aus der Tiefgarage eines Gästehauses in der Felchtaer Straße verschwand in der Nacht zu Mittwoch ein Elektrofahrrad. Das Rad war an einem Fahrradträger eines Autos befestigt. Von einem weiteren Rad wurden die Gummigriffe gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3900 Euro geschätzt. Die Ermittler erhoffen sich über die Videoaufzeichnung Hinweise zu dem oder den Tätern.

