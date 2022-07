Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.10 Uhr, befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Firmengelände kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 61-jährigen Frau. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Noch vor Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte verließ er die Unfallstelle. Der Radfahrer war mit einer grauen, kurzen Hose und einem weißen Tshirt bekleidet. Er soll eine Glatze getragen haben. Wer Hinweise zum Radler geben kann oder wem ein Radfahrer mit Kopfplatzwunde aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

