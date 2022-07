Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Kasse gestohlen

Worbis (ots)

Zwei unbekannte Täter betraten am Mittwoch, gegen 16 Uhr, eine Gärtnerei in der Breitenbacher Straße. Einer der Täter lenkte die Verkäuferin ab, während sein Komplize in die Kasse griff und sich dort bediente. Beiden gelang mit einem dreistelligen Bargeldbetrag die Flucht. Hierfür nutzten sie, bisherigen Ermittlungen zufolge, einen weißen Ford Puma mit Euskirchener Kennzeichen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum Fluchtfahrzeug, geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell