LPI-NDH: Kind von Auto erfasst

Bad Tennstedt (ots) - Rasenmähroboter, Kettensägen und diverse andere Markengartengeräte standen offensichtlich auf einer Wunschliste von Einbrechern, die sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Firma für Landtechnik in Bad Tennstedt verschafften. Sie gelangten durch ein Fenster in die Geschäftsräume und erbeuteten derartige Geräte im Wert von mindestens 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. ...

