Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 08.07.2022 gegen 12:00 Uhr stieß der Fahrer eines Postzustellerfahrzeugs Am Hohen Rott in Heiligenstadt beim rangieren gegen einen geparkten PKW Mercedes Vito. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca.2200,-EUR.

Am Freitag dem 08.07.2022 gegen 16:00 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW BMW in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heiligenstdt rückwärts aus eine Parklücke auszuparken. Dabei stieß sie gegen einen, ebenfalls geparten PKW Audi. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1000,-EUR.

Am Freitag dem 08.07.2022 gegen 16:55 Uhr kontrolierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Lessingstraße in Worbis die Fahrerin eines PKW Ford Fiesta. Dabei verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Aufnahme von Cannabis. Daraufhin wurde der Fahrerin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 09.07.2022 gegen 04:45 Uhr kam der Fahrer eines PKW Audi auf der L 1005 zwischen Geisleden und Kreuzebra in einer Linkskurve nach rechtsvon der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzteugführer Alkoholgeruch in der Atenluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Zur genauen Schadenshöhe konnten keine genauen Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell