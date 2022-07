Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer von Straße abgekommen und schwer verletzt

Kleinfurra (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 1.40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem BMW die Bundesstraße 4 zwischen Sondershausen und Nordhausen. Hierbei verlor er am Abzweig Hain die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab, touchierte zwei Leitpfosten und die Schutzplanke. In der Folge überschlug sich der BMW, ehe er auf einem Feld zum Stehen kam. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,9 Promille. Der BMW wurde abgeschleppt. Zur genauen Unfallursache laufen die Ermittlungen.

