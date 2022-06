Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einfamilienhaus abgebrannt

Oberspier (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen noch einmal nach Oberspier ausrücken, um Glutnester in einem abgebrannten Einfamilienhaus zu löschen. Das Haus war am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, einem Feuer zum Opfer gefallen. Zeugen hatten Qualm aus dem Küchenfenster aufsteigen sehen und die Rettungskräfte verständigt. Die 81-jährige Bewohnerin konnte das Haus mit ihrer Tochter unverletzt verlassen. Die Kameraden der Feuerwehr ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Die Flammen drohten auf ein Nachbarhaus überzugreifen, was die Feuerwehr durch beregnen verhindern konnte. Die Bewohner dort wurden vorsorglich evakuiert. Der Schaden wird derzeit auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei am Vormittag die Ermittlungen übernommen. Eine Begehung des Brandortes ist aufgrund der Hitze und der Einsturzgefahr derzeit noch nicht möglich. Ein Giebel war am Morgen kontrolliert eingestürzt.

