Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Feuer in Abstellraum gesucht

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Zuckerweg. Am Sonntag, 29. Mai, brannten gegen 18.15 Uhr, in einem Abstellraum zwei Campingstühle. Ein Anwohner bemerkte den Rauch und informierte die Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen zum Brandgeschehen und die Besitzer der Campingstühle. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

