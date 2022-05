LPI-NDH: Ungebetene Gäste bei Geburtstagsfeier

Nordhausen (ots) - Am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr ereignete sich in der Stolberger Straße in Nordhausen, Höhe der Hausnummer 115, ein Auffahrunfall in dessen Folge die 62-jährige Fahrerin des VW UP leicht verletzt wurde und durch den vor Ort gerufenen RTW ins SHK Nordhausen verbracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Unfallverursacher unter Einfluss alkoholischer Getränke ...

