Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausländerfeindliche Parolen, Vietnamese verletzt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am späten Samstagabend in der Mühlhäuser Innenstadt ereignet hat. Ein Zeuge hatte sich gegen 22.45 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein Vietnamese auf dem Postplatz zusammengeschlagen wurde. Die Täter seien flüchtig. Den bisherigen Ermittlungen zufolge griff ein bislang unbekannter Täter das 63-jährige Opfer aus Vietnam körperlich an, nachdem zuvor ausländerfeindliche Aussagen gefallen waren. Als der Verletzte bereits am Boden lag, soll der Täter nochmals auf sein Opfer eingetreten haben. Der 63-Jährige, der in Mühlhausen lebt, hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

