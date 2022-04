Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken hinterm Lenkrad

Niederorschel (ots)

Einen 40-jährigen Autofahrer in seinem Audi kontrollierten Polizisten am Sonntagabend, An der Liebestatt. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus Worbis über 1,2 Promille intus hatte. Er musste mit zur Blutentnahme, sein Auto blieb stehen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Knapp drei Stunden später, gegen 0.30 Uhr, beabsichtigten Polizisten in der Jähndorfstraße einen Autofahrer in seinem Cherokee anzuhalten. Der Mann beschleunigte und konnte erst nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt werden. Auch er war alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab 1 Promille. Auch seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell