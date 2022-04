Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag waren Polizisten am Leineberg im Einsatz, um einen Auffahrunfall aufzunehmen. Hierbei entdeckten sie, dass der 42-jährige Verursacher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der Mann leicht alkoholisiert. Sie erstatteten Anzeige gegen den 42-Jährigen.

