Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer wegen Fahrlässiger Brandstiftung

Nägelstedt (ots)

Die Kriminalpolizei besichtigte am Dienstagvormittag den Brandort in Nägelstedt, um nach der Brandursache zu suchen. Mittlerweile ist der Brandort wieder freigegeben. Demnach fanden am Montag im Nebengelass Sägearbeiten statt, wobei es zu einer massiven Hitzeentwicklung kam. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Brandstiftung und schließt eine technische Ursache aus. Am späten Montagabend war das Feuer im Nebengelass ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern können.

