Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Kellereinbrüche in Heiligenstadt

Heiligenstadt (ots)

Am Wochenende wurden vermehrt Kellereinbrüche bei der Polizei in Heiligenstadt angezeigt.

Am 18.03.22 zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr brachen unbekannte Tätter in einen Keller in der Dingelstädter Straße 18 ein und entwendeten zwei Fahrräder. Es handelt sich einmal um ein schwarz-graues Dirtbike der Marke Specialized und ein schwarzes Mountainbike mit grünen Pedalen (Hersteller unbekannt).

Am 19.03.2022 wurde durch einen Bewohner angezeigt, dass in der Zeit vom 11.03.22 bis 19.03.22 ingesamt 7 der 8 Kellerabteile in Heiligenstadt in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße 38 aufgebrochen wurden. Die unbekannten Täter hebelten einen Teil der Verschläge auf, bei anderen wurde lediglich das Schloss entfernt. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf 350,-EUR geschätzt. Was die Tätter aus den einzelnen Kellern entwendet haben, muss noch ermittelt werden.

Nur wenige Stunden nach der Anzeigenaufnahme erstattete ein Bewohner der Rheda-Wiedenrücker-Straße 32 Anzeige. Bei ihm wurde innerhalb von 14 Tagen bereits zum zweiten mal der Keller aufgebrochen. Beim ersten Einbruch wurde der Keller aufgehebelt und der unbekannte Täter entwendete drei Ventilatoren. Der Geschädigte hatte den Verschluss an der Kellertür zwischenzeitlich bereits wieder repariert, als er am 19.03.22 geneut einen Einbruch feststellt. Diesmal entfernte der Tätter das Schloss vermutlich mittels Bolzenschneider, entwendete allerdings nichts.

