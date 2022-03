Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Greußen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, Beute in einer Bäckereifiliale in der Lindenstraße zu machen. Kurz vor 4 Uhr bemerkte bei ihrem Arbeitsbeginn eine Mitarbeiterin der Bäckerei, dass die Schiebetür der Filiale gewaltsam geöffnet wurde. Die unbekannten Täter gelangten auch in die Räumlichkeiten, mussten aber augenscheinlich ohne Beute wieder abziehen. Die Polizei hat die Anzeige wegen versuchtem schweren Diebstahl aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit über 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell