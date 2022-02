Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heiße Asche führt zum Brand

Ringleben (ots)

Ein vermeintlicher Scheunenbrand stellte sich am Sonntagnachmittag in Ringleben, glücklicherweise, nur als Mülltonnenbrand dar. Offenbar hatten die Grundstücksbesitzer Asche in eine Mülltonne gekippt, die noch nicht richtig ausgekühlt war. Der Müll fing Feuer. Die Flammen griffen auf zwei Papiertonnen über. Durch die starke Rauchentwicklung ging man irrtümlich zunächst von einem Scheunenbrand an. Durch die Verrußungen am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell