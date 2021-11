Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Dingelstädt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Schmierereien auf dem Gelände des Busbahnhofes in Dingelstädt. Zwischen Montag, 25. Oktober und Mittwoch, 10. November sowie am Wochenende 13. bis 15. November beschmierten Unbekannte verschiedene Unterstellmöglichkeiten und die Sitzgruppen. Neben sexistischen Äußerungen und Liebesbotschaften sind auch fremdenfeindliche Beleidigungen zu lesen. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer hat Personen beim Beschmieren beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

