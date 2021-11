Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann zündelt in Wohnung

Nordhausen (ots)

Am Mittwochvormittag mussten Feuerwehr und Polizei zum Roßmannsbach ausrücken. Ein Mann hatte in seiner Wohnung Papier in einem Eimer angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte. Der psychisch auffällige Wohnungsinhaber kam aufgrund seines Verhaltens ins Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der versuchten Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell