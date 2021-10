Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat abgesprengt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte kurz vor 1.30 Uhr in der Görmarstraße einen Zigarettenautomaten von der Wand gesprengt. Mehrere Zeugen meldeten sich danach bei der Polizei. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen von der Wand abgesprengten Zigarettenautomaten vor. Der Automat war komplett von der Wand gerissen und lag auf seiner Vorderseite vor dem Gebäude. Die unbekannten Täter hatten es aber augenscheinlich nicht geschafft, den Inhalt aus dem Automaten mitzunehmen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass vermutlich mittels eines unbekannten pyrotechnischen Sprengkörpers der Automat von der Wand gerissen wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

