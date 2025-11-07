Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisster wieder aufgetaucht!

Reichenbach (ots)

Bezugnehmend zur Vermisstenmeldung vom 07.11.2025 09:11 Uhr ergeht die Information, dass der Vermisste, 51-jährige Olaf Treske aus Reichenbach wieder wohlbehalten aufgefunden werden konnte. Der Standort des auffälligen Motorrades ist bekannt.

Die Landespolizeiinspektion Jena bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Von weiteren Hinweisen kann abgesehen werden. Es ergeht die Bitte, die Fahndungsaufrufe mit sensiblen Personendaten zu anonymisieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell