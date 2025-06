Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tram beschmiert

Jena (ots)

Einen Sachschaden über 1.000 Euro verursachten Sprayer, die am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn beschmierten. In den frühen Morgenstunden suchten sie das Depot in der Dornburger Straße auf und sprühten einen unleserlichen Schriftzug im Ausmaß von 2 mal 3 Metern in den Farben gelb und blau auf. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, in diesem die Täter nun ermittelt werden sollen.

