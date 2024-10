Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel getrunken

Weimar (ots)

Am späten Sonntagabend meldete die Mitarbeiterin eines Lokales in der Weimarer Innenstadt, dass ein Gast zu viel getrunken hatte und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Die Frau hatte es sich gemütlich gemacht und sich in der Gaststätte hingelegt. Die Beamten vor Ort trafen auf eine 69-jährige Weimarerin. Diese war so stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war, ebenso wenig konnte sie laufen oder einen klaren Satz sprechen. Zu ihrer Sicherheit wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der die Frau zur Versorgung ins Klinikum brachte.

