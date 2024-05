LPI-J: Türschloss zugeklebt

Stobra (ots) - Am 22.05.2024, 10:55 Uhr, kam es in der Ortslage Stobra zu einem Verkehrsunfall. Ein 63 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die Plattenstraße in Stobra in Richtung Hermstedter Straße. Im Bereich der Einmündung vom Plattenweg/Hermstedter Straße wollte dieser rechts abbiegen, wobei er dabei die auf gleicher Höhe vorbeifahrende 37-jährige Pkw-Fahrerin übersah und es zur Kollision kam. Die Pkw-Fahrerin klagte über Schmerzen im Bereich der Hüfte und wurde in das ...

