LPI-J: Dieb in Discounter gestellt

Weimar (ots) - Am Montagmorgen befanden sich zwei Frauen (41 und 75 Jahre) mit ihrem Pkw Mercedes in der Geleitstraße, als der Motor vermutlich aufgrund technischen Defekts Feuer fing. Der Rauch zog sofort in den Innenraum des Fahrzeuges, so dass aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr