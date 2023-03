Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen oder Eigentümer gesucht

Jena (ots)

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 17:00 Uhr, konnte ein Zeuge eine ungewöhnliche Situation beobachten. In der Wöllnitzer Straße, Ecke Friedrich-Engels-Straße in Jena, wurde ein Mann festgestellt, welcher sich mit einem blauen Herrenrad näherte, dieses anschließend am Geländer des dortigen Gymnasiums mit einem neongrünen Spiralschloss befestigte und sich fortfolgend alle am Geländer stehenden Fahrräder näher anschaute. Als er kurze Zeit später ein nichtangeschlossenes Herrenrad entdeckte, nahm er Platz und fuhr ein paar Meter hin und her. Danach stieg er nochmals vom Rad, verstellte den Sattel entsprechend und fuhr schließlich auf der Wöllnitzer Straße stadtauswärts davon. Nach Angaben des Zeugen war das vor Ort belassene und angeschlossene Rad am nächsten Morgen ebenfalls verschwunden. Da ein Diebstahl nicht auszuschließen ist sucht die Polizei nun nach Zeugen oder einem potentiellen Eigentümer, welcher den Diebstahl noch nicht gemeldet oder bemerkt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen trug der vermeintliche Langfinger eine rote Daunenjacke, eine Kapuze und markante weiße Sneakers. Wer konnte die Situation ebenfalls am 16. März beobachten oder kann Hinweise zu Tat, Täter oder Eigentümer machen? Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Jena unter 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

