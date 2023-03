LPI-J: Schläge und Tritte auf dem Spielplatz

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Sonntagmorgen mitteilte, beschädigten Unbekannte einen Müllcontainer in der Karl-Marx-Allee. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten der oder die Täter den vor dem Sporthallenkomplex abgestellten Müllcontainer in Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

