Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Einbrüchen und Einbruchsversuchen gesucht

Jena/ Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit Dezember gerieten mehrfach Einfamilienhäuser im Saale-Holzland-Kreis und im Stadtgebiet von Jena ins Visier unbekannter Täter. Diese versuchten sich stets gewaltsam Zutritt zu den Häusern, jeweils über die Terrassentür, zu verschaffen. Die Kripo in Jena sucht im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise geben können. Insbesondere werden Hinweise zu auffälligen Personen- oder gar fremden Fahrzeugbewegungen gesucht. Zeugen werden gebeten, sich an die KPI Jena zu wenden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell