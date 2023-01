LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Vermutlich bereits über die Weihnachtsfeiertage entwendeten unbekannte Diebe ein E-Bike im Wert von ca. 3300 Euro aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße in Weimar. Der/die Täter brachen das Schloss der Kellerparzelle eines Bewohners auf und entwendeten das Rad. Der Sachschaden am Schließsystem der Kellertür wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

