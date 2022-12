LPI-J: Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 42-Jähriger mit dem Entsorgungsfahrzeug das Gelände am Alten Gut in Schöngleina. Aufgrund Straßenglätte kam das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen den Torbogen. Hierbei entstand sowohl am Torbogen als auch am Entsorgungsfahrzeug Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

