Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Gegen 12:00 Uhr informierte der Mitarbeiter eines Fahrradverleihs über einen Einbruch in die Werkstatt am Goetheplatz. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 11.11.2022, 15:00 Uhr bis zum 13.11.2022, 11:50 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und eine Holzeingangstür aufgehebelt. Im Innenraum wurde ein Schränkchen geöffnet und aus diesem zwei Metallkassetten entnommen. In diesen befanden sich aber nur 10 Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden, die 10 Euro nahmen die Täter mit.

