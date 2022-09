LPI-J: Ungebetener Gast

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 36-Jähriger wurde am Dienstagabend in Eisenberg einer Kontrolle unterzogen. Der polizeibekannte Mann war mit einem Fahrrad in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Natürlich wurde auch das mitgeführte Zweirad genauer in Augenschein genommen und dabei fiel auf, dass Zahlen und Buchstaben der Rahmennummer offensichtlich verändert wurden. Während der Überprüfung schmiss der 36-Jährige den ...

mehr