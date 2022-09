Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind gegen Auto gelaufen

Hermsdorf, Gera (ots)

Freitagmittag wurde eine 7-jährige bei einem Verkehrsunfall in St. Gangloff verletzt. Das Kind stieg in der Straße der Republik aus dem Bus aus und rannte wenig später über die Straße, dabei achtete sie nach Zeugenaussagen nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Auf der Straße prallte sie dann gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fiat. Glücklicherweise wurde das Kind nur leicht verletzt und wurde zur weiteren Beobachtung in das Klinikum nach Gera verbracht. Die 51-jährige Fiatfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die PI Saale-Holzland nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

