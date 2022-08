LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots) - Am Sonntag gegen 22:10 Uhr befuhr ein 24-jähriger in Kranichfeld die Bernhardstraße in Richtung Bahnhofstraße mit der Absicht, nach links in Richtung Bad Berka abzubiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines die Bahnhofstraße befahrenden Pkw Hyundai und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. Die Fahrerin des Hyundai verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. ...

