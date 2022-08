Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 27.08.2022 gegen 11:45 Uhr befuhr die 20-jährige Fahrerin eines VW Polo die Landstraße aus Magdala kommend in Richtung Mellingen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die Fahrerin aus bislang unge- klärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Erdwall. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und blieb 15 Meter neben der Fahrbahn liegen. Hierbei zog sich die Fahrerin schwere, der Beifahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden ins Klinikum Weimar verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

