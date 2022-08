Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feierlaune getrübt

Stadtroda (ots)

Auch im Saale-Holzland-Kreis wurden am vergangenen Wochenende vielzählige Einschulungs- und Geburtstagsfeiern abgehalten. Fast immer verliefen die fröhlichen Zusammenkünfte ruhig und gesittet, jedoch führte exzessiver Alkoholkonsum auch immer wieder zu handfesten Streitigkeiten.

So eskalierte eine Schuleinführungsfeier in Kahla in der Nacht von Samstag auf Sonntag massiv, als sich zwei Gäste anfingen zu streiten. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung wurde schnell körperlich. Schlussendlich prallte eine 26-jährige mit ihrem Kopf auf den Bordstein, war kurzzeitig bewusstlos und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Ebenso wurde eine Geburtstagsfeier in Schöngleina zum Tatort. Auch hier stritt man sich mit zunehmender Berauschung heftiger, was schließlich am frühen Sonntagmorgen für zwei junge Männer in der Notaufnahme endete. Die Beiden rissen sich gegenseitig zu Boden und schlugen sich auch mit einem Besenstiel, was zu Schmerzen und einem blutigen Cut führte.

