Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach ausländerfeindlicher Beleidigung

Jena (ots)

Am Freitag, den 15.07.2022, kam es gegen 15:25 Uhr in der Postfiliale am Engelplatz in Jena zu einer Beleidigung. In der Filiale wurden zwei männliche, augenscheinlich ausländische Personen von einen namentlich bekannten Tatverdächtigen angeschrien und ausländerfeindlich beleidigt. Hierbei äußerte der Täter unter anderem: "Wegen Leuten wie Euch werden Menschen beschnitten!". Weiterhin bezeichnete er die beiden Männer als "Ausländerschweine!". Mit Eintreffen der Polizei waren die zwei Geschädigten nicht mehr in der Postfiliale anwesend. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden Zeugen, insbesondere die beiden Geschädigten gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter Tel. 03641/812464 oder K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

