LPI-J: Motorradfahrerin verletzt

Oßmannstedt (ots) - In der Nacht vom 13.07.2022 zum 14.07.2022 wurde in das Freibad von Oßmannstedt eingebrochen. Hierbei wurden ca. 800 Liter Diesel im Wert von etwa 1.600 EUR aus einem Tankboiler des Freibades entwendet. Der oder die unbekannten Täter drangen in das umzäunte Gelände des Freibades ein, öffneten gewaltsam den Tankboiler, pumpten den Diesel ab und transportierten diesen in kleinen Kanistern ab. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche ...

mehr