Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und Drogen im Gepäck

Weimar (ots)

Samstag in den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte einen Pkw Renault in der Rießnerstraße in Weimar. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin unter Einfluss von Amphetaminen bzw. Methamphetaminen stand. Dem nicht genug wurden im Fahrzeug circa 5g Marihuana, 6g Methamphetamine sowie weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt. Die Fahrzeugführerin sowie ihr 39-jähriger Beifahrer wollten von den aufgefundenen Drogen zwar nichts wissen, dies schützte Beide jedoch nicht vor der Anzeige. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und untersagten die Weiterfahrt. Anschließend wurde mit der Frau eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

