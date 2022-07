Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Weimarer Innenstadt einzudringen. Der/die Täter hinterließen mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges mehrere Schäden an der Hauseingangstür. Zum Glück hielt die massive Tür der Gewaltanwendung stand, sodass es den unbekannten Tätern nicht gelang ins Haus zu kommen. Der Sachschaden wird auf circa 100 EUR geschätzt. Durch die Polizei Weimar wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter 03643/882-0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegengenommen.

