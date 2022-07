Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Audi übersehen

Weimar (ots)

Zwei verletzte Personen und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Rießnerstraße / Industriestraße ereignete. Die 27-jährige Fahrerin eines Renaults übersah beim Einbiegen auf die Rießnerstraße einen bevorrechtigten Audi. Beide Wagen stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen Toyota geschleudert, welcher gerade von der Rießnerstraße nach links in die Industriestraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden die 89-jährige Mitfahrerin des Audis und die 30-jährige Fahrerin des Toyotas leicht verletzt. Die Autos wurden teils so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

