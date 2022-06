LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Oberroßla (ots) - Im Zeitraum vom 11.06.2022 und dem 13.06.2022 wurde in einen Jugendclub in Oberroßla eingebrochen, Unbekannte Täter hebelten erst die Haupttür zum Gebäude auf und öffneten dann gewaltsam die Tür zum Jugendzimmer. Dabei brachen sie den Türrahmen aus dem Mauerwerk. Die Diebe entwendeten ein Fernsehgerät im Wert von ca. 40 Euro. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die ...

