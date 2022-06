Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feueralarm wegen angebranntem Essen

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße aus. Zuvor meldete ein Mieter, dass in der Wohnung unter ihm der Feueralarm ausgelöst hat und Qualmgeruch wahrnehmbar ist. Da niemand die entsprechende Wohnungstür öffnete, musste diese durch die Feuerwehr aufgebrochen werden. Der 47-jährige Bewohner befand sich in der Wohnung und war stark alkoholisiert, so dass er sein angebranntes Essen nicht bemerkte. Er blieb unverletzt und konnte nach den Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr in seine Wohnung zurückkehren.

