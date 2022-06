Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederkehr mit "Freuden"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Donnerstagabend mitgeteilt wurde, ereignete sich Sachbeschädigung in Stiebritz. An einem ordnungsgemäß geparkten Pkw musste der Zeuge mehrere Kratzer an der Beifahrerseite und der Motorhaube feststellen. Die Halterin des Renaults befindet sich aktuell auf Dienstreise und stellte hierfür ihren privaten Pkw an ihrer Arbeitsstätte ab. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

