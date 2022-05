LPI-J: Einbruch

Weimar (ots) - Am 29.05.2022 gegen 21:45 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Passat die Landstraße aus Hochdorf kommend in Richtung Legefeld. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier verschwand vom Unfallort, die Absuche durch den zuständigen Jagdpächter verlief erfolglos. Am Pkw entstand Sach- schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

